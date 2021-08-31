Почти половина силовиков, осужденных за пытки, получили условные сроки — в среднем от четырех лет

Об этом говорится в докладе Комитета против пыток. Документ есть у РБК.
С 2000 года правозащитники установили 219 фактов жестокого обращения с задержанными и заключенными в семи регионах России.
Официальной статистики по делам о пытках нет.
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Об этом говорится в докладе Комитета против пыток. Документ есть у РБК.
С 2000 года правозащитники установили 219 фактов жестокого обращения с задержанными и заключенными в семи регионах России.
Официальной статистики по делам о пытках нет.
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