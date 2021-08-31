Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате 15 тысяч рублей военнослужащим, а также сотрудникам МВД, прокуратуры, Росгвардии, ФСИН и некоторых других федеральных органов.

Выплаты планируются в сентябре. Президент объявил о выплатах на встрече с кандидатами в депутаты от Единой России. В начале сентября по 10 тысяч рублей обещают перечислить пенсионерам.