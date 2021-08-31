В Москве полиция массово задерживает уличных музыкантов

Как рассказала уличный музыкант Татьяна Пак в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», музыкантов штрафуют за незаконную торговлю, и не возвращают им инструменты и музыкальную аппаратуру.

«Такое массовое задержание музыкантов происходит впервые. В последнее время стали забирать музыкантов прямо с аппаратурой. Подъезжает машина, не представляются, никаких протоколов не дают, просто загружают в машину и увозят. И даже в отделениях полиции не дают копии протоколов. И месяцами держат у себя аппаратуру (не возвращая ее). Они нам потом выписывают штрафы, что мы якобы незаконно торгуем услугами, но непонятно чем», — рассказала Т.Пак.

По словам музыканта, так 27 августа было задержано одновременно 7 человек.

«Вчера я видела, как в отделении загружали две наполненные машины инструментами, аппаратурой и отвезли в управу только спустя месяц», — сообщила она.

Подобные задержания уличных музыкантов продолжаются уже несколько дней. Т.Пак не связывает это с возможными жалобами жителей районов, где выступают уличные музыканты, так как подобные выступления проходят уже давно.

«Есть проект «Уличный музыкант», в нем можно участвовать добровольно. И выступать за рамками этого проекта тоже можно, потому что закона, запрещающего выступать на улицах не существует. Я не думаю, что это связано с жалобами, потому что музыка на Арбате звучит давно. Сами сотрудники говорят, что у них поменялся начальник и что это его прихоть», — сказала музыкант.