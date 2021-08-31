Двукратный обладатель Кубка Гагарина казанский хоккейный клуб Ак Барс отказался от танцевальной группы Барс Энджелс, которая работала на матчах команды.

Двадцать девушек были уволены без предупреждения и теперь никто не будет отвлекать публику от хоккея, вернее мужчин, которые по версии руководства Ак Барса смотрели не на лед, а на красавиц. Именно так лидеру группе Регине Бариевой объяснил это решение директор отдела маркетинга Стас Прудников. Согласно новой концепции, клуб намерен привлекать болельщиков семьями, а женам такое сопровождение может не понравиться. Прудников сослался на некие опросы, согласно которым все клубы откажутся от групп поддержки. Против присутствия женщин в подобном качестве выступил и боец Хабиб Нурмагомедов, который заявил, что на турнире памяти его отца девушки в бикини не будут выносить номера раундов, назвав их самыми ненужными людьми в единоборствах. Ему возразил комментатор Дмитрий Губерниев, считающий ринг-герлз примером для других женщин.

В Континентальной хоккейной лиги заявили, что к решению Ак Барса не имеют никакого отношения, более того, рекомендуют клубам иметь группы поддержки.