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11:04, 31 августа 2021

Талибы празднуют победу в Афганистане

Они начали это делать после того, как американские военные покинули страну.

Представители движения «Талибан» провели пресс-конференцию на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта в Кабуле, который последние недели был единственным крупным объектом в столице, который они не захватили. Талибы поздравили с произошедшим Афганистан и объявили, что они хотят хороших отношений и с Соединёнными Штатами, и со всем миром.

Также в террористическом движении отметили, что сейчас специалисты работают над восстановлением технического оборудования аэропорта, и в скором времени он снова будет принимать гражданскую авиацию.

Полная эвакуация американских войск из Афганистана завершилась этим утром. Как объявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи, перед отлётом военные вывели из строя технику, которую не могли забрать с собой. Это десятки самолётов, вертолётов и бронемашин. Кроме того, в негодность привели систему противоракетной обороны и артиллерию, которые использовали для защиты аэропорта. Военные пообещали, что это оборудование нельзя будет снова использовать.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории России. Оно полностью контролирует Кабул впервые с 2001-ого года. Ранее в этом месяце талибы обещали разработать новую систему управления страной.


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