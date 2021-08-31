«Коммерсантъ»: Власти хотят привлечь блогеров к наблюдению за выборами в Госдуму

Власти хотят привлечь блогеров к наблюдению за выборами в Госдуму, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По замыслу авторов проекта, блогеры-наблюдатели должны будут в позитивном ключе рассказывать гражданам о происходящем на участках, а также обеспечивать информационную открытость и прозрачность избирательного процесса.



Несколько блогеров из регионов, опрошенных Коммерсантом подтвердили, что им предлагали участвовать в освещении выборов.