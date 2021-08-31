В случае отклонения Президиумом ВС жалобы на снятие Грудинина с выборов в ГД, предприниматель обратится в ЕСПЧ

В случае отклонения Президиумом Верховного суда жалобы на снятие директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина с выборов в Госдуму РФ, иск будет подан в Европейский суд по правам человека. Об этом сказал предприниматель в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Будет еще Президиум Верховного суда, но у них как правило нет жестких сроков, и могут рассматривать жалобу до 3-х месяцев. Скорее всего, не для того меня снимали, чтобы восстановить. Поэтому, думаю, что в РФ сделать будет ничего невозможно. Но будет ЕСПЧ, которое рассмотрит нашу жалобу. Я уже это проходил, когда в 2011 меня сняли», — сказал П.Грудинин.



Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму, 19 августа апелляционная коллегия ВС признала законным решение суда первой инстанции.

Также П.Грудинин сказал, что обратится в суд на председателя Центральной избирательной комиссии Э.Памфилову, которая обвинила его в выводе в офшоры миллиардов рублей, заработанных другими людьми.

«Мы будем подавать в суд на главу ЦИК, она вышла за пределы разумного. Оказывается, я трудовые деньги выводил в офшоры миллиардами рублей. «Совхоз имени Ленина» никогда не платил дивиденды, и никогда у этого офшора, который мне приписали, расчетного счета не было. Как можно было выводить какие-то деньги куда-то, непонятно. И если у нее есть информация, пусть она мне это покажет», — сказал политик.