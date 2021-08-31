С сегодняшнего дня в России начал работать сайт «Ваш выбор», через который бюджетники могут анонимно сообщить о том, что их принуждают к голосованию на выборах, — рассказал один из авторов проекта, политик Роман Юнеман.

На сайте сказано, что проект создан при поддержке независимых общественных и политических деятелей, а также экспертов по электоральной политике.