Кроме того, контрольные нежелательно устраивать на первом и последнем уроках. Школам рекомендуется составить единый график проверочных работ на весь учебный гдо, чтобы с ним могли ознакомиться родители.
Министерство просвещения рекомендует проводить любые контрольные в школах не чаще раза в две с половиной недели
Кроме того, контрольные нежелательно устраивать на первом и последнем уроках. Школам рекомендуется составить единый график проверочных работ на весь учебный гдо, чтобы с ним могли ознакомиться родители.