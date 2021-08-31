Президент Казахстана принял отставку министра обороны после пожара и взрыва боеприпасов на военном складе в Жамбыльской области. В результате погибли 15 человек, 98 пострадали. 29 августа в Казахстане был объявлен общенациональный траур.
Президент Казахстана принял отставку министра обороны после пожара и взрыва боеприпасов на военном складе
Президент Казахстана принял отставку министра обороны после пожара и взрыва боеприпасов на военном складе в Жамбыльской области. В результате погибли 15 человек, 98 пострадали. 29 августа в Казахстане был объявлен общенациональный траур.