В центре Москвы неизвестные вывели из строя 400 электросамокатов

Как уточнили в полиции, электронные панели залиты солидолом. Самокаты находились на стойках проката в районах Якиманка. Причиненный ущерб устанавливается. Стоимость одного самоката варьируется от 40 до 65 тысяч рублей, — сообщает Интерфакс, со ссылкой на информацию из открытых источников.