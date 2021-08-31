Группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек

По предварительным данным, есть пострадавшие – это граждане Украины. В МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим. Лавина сошла со стороны Грузии и помогать альпинистам будет их спасательная служб, — сообщает Интерфакс.