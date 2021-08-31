Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон с рабочим визитом по приглашению главы США Джо Байденом

В телеграм-канале офиса Зеленского появилось фото, на котором он спускается по трапу со своей супругой. В пресс-службе сообщили, что президенты двух стран проведут встречу один на один, а затем в расширенном составе. Программа визита рассчитана на несколько дней и не ограничится столицей США, где Зеленский намерен поговорить с американскими чиновниками. Кроме того, он отправится в поездку по городам Восточного и Западного побережья США. На Украине хотели, чтобы переговоры прошли сразу после встречи Байдена и Путина в июне этого года, но затем их назначили на 30 августа, после чего дату дважды переносили. В последний раз это произошло из-за ситуации в Афганистане. Украинская делегация надеется на конкретные договоренности и подписание документов.

Как сообщают РИА-Новости, в Калифорнии у Зеленского намечена встреча с американскими бизнесменами.