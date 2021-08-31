По данным газеты «Коммерсантъ», президент России подписал указ об отставке сразу нескольких высокопоставленных сотрудников МВД. В их числе три генерала, которых отстранили от должностей из-за того, что они поручились и помогали продвижению по службе бывшему начальнику Камчатской полиции Михаилу Киселеву, которого подозревают во взятке. Самого Киселева уволили еще в июле, — напоминает газета.