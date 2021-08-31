Основатель группировки «Мужское государство» Владислав Поздняков призвал своих сторонников не трогать сервисы Яндекса

Поздняков признает, что «вынужден капитулировать».

Ранее «Мужское государство» объявило о начале кампании против сети ресторанов «Тануки» за рекламу с темнокожими моделями и радужным флагом.

Сооснователь группировки Вячеслав Поздняков предупредил своих сторонников о том, что если они и далее выступать против «Яндекса», то им грозят дела по статье о хулиганстве. Лидер «Мужского государства» сказал, что это вынужденное решение, и принять его пришлось после видео-разговора «с одним известным человеком» – его имя не называется. Ранее группировка пыталась добиться того, чтобы интернет-компания прекратила сотрудничество с сетью ресторанов «Тануки».

Поздняков назвал произошедшее капитуляцией перед «Яндексом». В последние дни сервис доставки еды этой интернет-компании использовали сторонники «Мужского государства» для того, чтобы писать жалобы на «Тануки» и делать ложные заказы.

Лидер группировки призывал к этому из-за рекламы со слоганом «люби кого хочешь» и появления в меню сети ресторанов роллов в коробке, раскрашенной в цвета радуги. Поздняков утверждает, что компания таким образом пропагандирует ЛГБТ-ценности среди детей. Он написал, что в «Тануки» обязаны удалить эти публикации и публично извиниться. В руководстве сети это делать отказались.

Ранее сторонники «Мужского государства» также устроили травлю сервиса доставки «ЁбидоЁби» из-за рекламы с темнокожим мужчиной. В отличие от «Тануки», эта компания удалила рекламные записи, о которых идёт речь. Её представители написали, что извиняются перед «русской нацией».