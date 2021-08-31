США вывели свои войска из Афганистана и завершили 20-летнюю войну

Глава Центрального командования. Генерал Кеннет МакКензи заявил, что цена этой миссии высока

США продолжат эвакуацию американцев, которые все еще остаются в Афганистане, — сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен сообщил также, что посольство из Кабула переводится в столицу Катара, Доху.

Талибы отметили вывод американских войск стрельбой в воздух, они заявили, что хотят хороших отношений с США и со всем миром и призвали международное сообщество помочь.



Движение Талибан признано террористическим и запрещено.