США вывели свои войска из Афганистана и завершили 20-летнюю войну

Глава Центрального командования. Генерал Кеннет МакКензи заявил, что цена этой миссии высока
США продолжат эвакуацию американцев, которые все еще остаются в Афганистане, — сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен сообщил также, что посольство из Кабула переводится в столицу Катара, Доху.
Талибы отметили вывод американских войск стрельбой в воздух, они заявили, что хотят хороших отношений с США и со всем миром и призвали международное сообщество помочь.
Движение Талибан признано террористическим и запрещено.