В России резко увеличилось количество фейковых театральных сайтов, — сообщает РБК. Чаще всего злоумышленники поделывают страницы Театра Сатиры, Ленкома, Малого Театра. Ресурсы выглядят практически так же, как настоящие. Какую сумму получили мошенники от продажи билетов, не уточняется. В самих театрах говорят, что возможности заблокировать подобные ресурсы нет, при этом театры несут значительный репутационный ущерб.