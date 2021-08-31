Глава Железноводска в Ставропольском крае назвал «ханжами» и «озабоченными неудачниками» своих подписчиков в Instagram

Глава города Железноводска в Ставропольском крае, «единоросс» Евгений Моисеев, назвал «ханжами» и «озабоченными неудачниками» своих подписчиков в Instagram. Причиной резких высказываний стала критика города-курорта. Градоначальник попросил подписчиков выбрать лозунг для Железноводска, который он назвал лучшим велосипедным курортом. От себя Моисеев предложил «Радость между ног», — сообщает издание Znak.com.
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