Министр по развитию Дальнего Востока Чекунков предложил создать на базе Владивостока первый в регионе город-миллионник

Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков предложил создать на базе Владивостока первый в регионе город-миллионник. Министр рассказал в эфире РБК, что Владивосток можно объединить с близлежащим гордом Артемом и еще не построенным новым гордом-спутником.