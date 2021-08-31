Почти 40 мигрантов выдворены из России после массовой драки со стрельбой в подмосковных Мытищах, — сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. Потасовка произошла 5 августа, в ней участвовали граждане из стран Средней Азии. В полицию были доставлены 66 человек.

