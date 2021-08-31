По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 217 миллионов человек. Лидируют по-прежнему США. На второй и третьей позиции Индия и Бразилия, соответственно.
Количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 217 миллионов человек
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 217 миллионов человек. Лидируют по-прежнему США. На второй и третьей позиции Индия и Бразилия, соответственно.