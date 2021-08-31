США объявили о полном выводе своих войск из Афганистана

Новые власти в Кабуле заявляют тем временем о желании выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.

Последний самолет с американскими военными вылетел из Кабула в ночь на вторник. Столичный аэропорт таким образом полностью перешел под контроль движения Талибан – оно признано в России террористическим и запрещено.

Пентагон в подтверждение заявления об окончании миссии опубликовал снимок инфракрасной камеры, на котором генерал, командующий десантниками поднимается на борт ВВС США с винтовкой в руке. Именно Крис Донахью, как утверждается, стал последним негражданским специалистом, покинувшим Афганистан.

Итоги 20 лет кампании подвел глава Центрального командования США. По словам Кеннета Маккензи, жертвами афганской операции стали две с половиной тысячи американцев. Более 20 тысяч пострадали. При этом генерал подчеркнул, что вывезти всех гражданских лиц, которых планировалось, не получилось. Президент Байден пообещал вести координацию с другими странами для эвакуации всех желающих. Всего же Штаты эвакуировали за последние дни 120 тысяч человек.

Представители талибов заявили на этом фоне, что с уходом американцев Афганистан обрел полную независимость.

Президент США пообещал выступить сегодня с обращением к нации по поводу завершения афганской военной кампании.

Напомним, движение Талибан признано террористическим и запрещено.