Россия и Китай воздержались при голосовании по афганской резолюции в Совете Безопасности ООН

Документ содержит призыв к талибам не препятствовать выезду из Афганистана иностранцев и граждан этой страны.

Российский представитель Василий Небензя заявил, что авторы документа проигнорировали некоторые принципиальные озабоченности России, в частности, Россия выступает против заморозки афганских активов. Ранее США заблокировали доступ талибам к счетам афганского правительства, которыми управляет Федеральная резервная система США.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва продолжит налаживать отношения с талибами.

Напомним, движение Талибан признано террористическим и запрещено.

В Кремле считают преждевременным говорить об изменении этого статуса.

