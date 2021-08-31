Казанский хоккейный клуб «Акбарс» отказался от женской группы поддержки

Матчи КХЛ в Казани в новом сезоне будут проходить без танцующих девушек. В клубе пояснили, что сделали это не из экономии, а потому, что берут курс на семейные ценности и культурный досуг: «в Казани живут люди строгих ценностей и привычек», — сообщает канал Матч-ТВ.