Совбез ООН принял резолюцию с призывом к талибам дать возможность покинуть Афганистан всем, кто этого хочет

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к талибам дать возможность покинуть Афганистан всем, кто этого хочет. Президент США Джо Байден отметил, что дальнейшее международное сотрудничество по Афганистану будет основываться на этой резолюции.

Россия и Китай воздержались от голосования по этому документу. Российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция не содержит положений, которые принципиальны для России, в частности, не говорит о необходимости борьбы с «Исламским государством» – эта организация признана террористической и запрещена.