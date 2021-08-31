Словакия прекращает вакцинацию российским препаратом Спутник V

В последний день будут привиты только те, кто уже получил первую дозу вакцины, после чего кампания будет закрыта.

Российская вакцина вызвала в стране не слишком большой интерес. Всего 10 тысяч словаков решили привиться именно Спутником. Российскому фонду прямых инвестиций, который занимается распространением препарата в мире, пришлось выкупать оставшиеся объемы в 160 тысяч доз, которые первоначально отправили в Словакию. Россия заплатила бывшим приобретателям ту же цену, за которую продала дозы – примерно 10 долларов за ампулу. Между тем, решение закупить не признанную в Европе вакцину вызвало в стране правительственный кризис, который в итоге разрешился отставкой премьер-министра Игора Матовича.

Российская вакцина Спутник V признана в 59 странах с населением в полтора миллиарда человек.