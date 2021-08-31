Главы МИД России и Армении обсудят сегодня ситуацию в Нагорном Карабахе

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров примет в Москве своего армянского коллегу Арарата Мирзояна. Для последнего это будет дебютный зарубежный визит в новой должности – его назначили главой армянской дипломатии менее двух недель назад, до этого он был вице-премьером и спикером парламента.

На переговорах будут обсуждать реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху.

Эти документы, заключенные воюющими армянами и азербайджанцами при посредничестве Москвы в ноябре 2020-го и январе 2021-го, касаются разблокировки транспортно-экономических связей в регионе после войны осени прошлого года. Заодно на Смоленской площади намерены обсудить развитие российско-армянского сотрудничества во всех областях, в том числе в общих интеграционных объединениях — СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.



По итогам прошлогодней войны Армения утратила контроль над рядом районов внутри и вокруг Нагорного Карабаха – самопровозглашенной республики в составе Азербайджана, чью независимость не признает мировое сообщество. При посредничестве Москвы страны согласились прекратить огонь и пригласить российских миротворцев.