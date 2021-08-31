Последний американский военный самолет покинул Кабул

В полночь по московскому времени США завершили миссию в Афганистане — за день до установленного президентом Джо Байденом дедлайна.

Вывод американских войск после 20-ти лет присутствия в Афганистане начался в феврале 2020 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о заключении «исторической» сделки с Талибаном (запрещённой в России организации) — Администрация Трампа выпустила из тюрем 5000 тысяч талибов и пообещала начать сокращение войск, чтобы окончательно их вывести 1 мая 2021 года. В ответ Талибан пообещал не допустить превращение Афганистана в рай для террористов и вступить в переговоры с афганским правительством. Вместо этого талибы постепенно захватывать Афганистан. Президент Джо Байден продлил дедлайн вывода американских войск до 31 августа, но его администрация катастрофически ошиблась в оценке того, как скоро Кабул может пасть — результате талибы захватили столицу 15 августа.

Вывод американских войск превратился в хаос с двумя терактами на прошлой неделе, устроенными афганским ответвлением ИГИЛа (запрещённой в России организации), жертвами которых стали более 160 афганцев и 13 американских военнослужащих. Тем не менее, США эвакуировали из Кабула больше 120 тысяч человек, из которых только 5000 были американскими гражданами, что стало крупнейшей миссией по эвакуации в истории США — поседений американский самолет покинул Афганистан в 11.59 вечера по местному времени. Талибы запустили победный фейерверк.



Глава центрального военного командования США заявил, что вывезти всех, кого американцы хотели, им не удалось, но Вашингтону и еще почти сотне стран удалось договориться с Талибаном о продолжении эвакуации и после 31-го — по дипломатическим каналам.

Президент США Джо Байден заявил, что принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, следуя рекомендации американских военных. Он поблагодарил их за успешное проведение масштабной операции, отметив, что они выполнили свой долг в соответствии с графиком без дальнейших жертв среди американцев.