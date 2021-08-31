США приостановили дипломатическое присутствие в Кабуле. Американские дипломаты будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи. Об этом объявил госсекретарь

Энтони Блинкен. По его словам, из Дохи на данный момент будет вестись консульская деятельность, решаться вопросы предоставления гуманитарной помощи, а также координация с

союзниками и партнерами Вашингтона по Афганистану.

Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране. Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» празднуют победу, стреляя в воздух на улицах Кабула. Представитель радикалов заявил, что после завершения вывода американских сил страна обрела полную независимость.

Главы МВД стран Евросоюза обсудят сегодня переселение граждан Афганистана, которые находятся под угрозой. Тем временем сегодня истекает срок эвакуации из страны, который выставили талибы.

Министры внутренних дел должны съехаться на внеплановую встречу в Брюсселе. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон обещала представить обновлённую информацию по ситуации в Афганистане. Ожидается, что главы МВД скоординируют действия, направленные на то, чтобы граждане этой республики, чьим жизням угрожает опасность, были быстро и безопасно переселены.

Встреча пройдет под председательством представителя Словении Алеша Хойса. Он отмечал, что министры намерены разработать и согласовать комплекс мер, которые помогут предотвратить повторение сценария 2015-ого года, когда ЕС оказался под «огромным миграционным давлением».

Эту же ситуацию ранее вспоминали и в Афинах. Власти Греции, опасаясь новой волны беженцев из Афганистана, построили на границе с Турцией сорокакилометровый забор. В руководстве страны пообещали, что она не станет воротами в ЕС для новой волны нелегальных мигрантов.

Ранее Австрия, Греция и Словения выступали категорически против принятия новых беженцев. В то же время о готовности разместить у себя людей говорили в Германии, Франции и Эстонии.