Z Архив новостей новости
5 12 6 1547
07:02, 31 августа 2021

Глава МИДа Сергей Лавров вступился за Сталина

Глава МИДа Сергей Лавров вступился за Сталина. Второй номер в списке кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму приравнял критику Сталина к нападкам на итоги Второй мировой войны.

Попытки изобразить Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде. Глава МИДА подчеркнул, что критика Сталина сваливают в одну кучу все, что он сделал в довоенное время, во время и после войны. По словам министра, нападки осуществляются извне, а их цель — переписать историю и политически ослабить Россию. В попытках исказить историю власти не раз обвиняли западные страны. В последние годы этой теме уделяется все больше внимания, принимаются законы, регулирующую эту сферу. Так, например, в июле президент подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Такие инициативы критикуют историки, указывая на то, что эти законы пресекают любую научную дискуссию.

Ранее президент Владимир Путин поспорил с тверским губернатором о причастности опричника Малюты Скуратова к гибели митрополита Филиппа в 16 веке. На эту часть стенограммы встречи обратили внимание СМИ.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Вкус свободы Украина жива и сейчас празднует своё тридцатилетие. Всё так же: в войне, в коррупции, в скандалах и расследованиях. Но в свободе. В свободе думать, говорить и поступать так, как считаешь нужным…

5 139 6 26902 24.08
Блоги

Зоя Светова правозащитник

Никакая лояльность к власти вас не спасет Бороться против закона хорошо бы все-таки «всем миром». Любой писатель, чья книга выйдет за границей — потенциальный иностранный агент. Любой врач, участвующий в конференции за границей — иностранный агент…

5 181 6 71959 24.08
Блоги

Анастасия Сечина журналист

Совсем не смешно и очень страшно Для признания иноагентом достаточно двух условий: получение любых иностранных денег на любой проект; любое действие, которое рассматривается государством как политическая деятельность (включая критику органов власти, участие в акциях протеста, короче — всё, что угодно)…

5 43 6 9977 24.08
Блоги

«Журналисты — не иностранные агенты!». Обращение независимых медиа к российским властям «Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов»...

5 109 6 17595 27.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Результат титанического труда и мудрой политики налицо Мы все также ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 98 6 16022 30.08
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Простите нас ребята. Мы все проиграли 30 лет назад ГКЧП проиграл. Сейчас он берет реванш…

5 118 6 45600 24.08
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Вы еще — после «обнуления на пеньках» — поговорите с Песковым о народовластии Наш открытый в вечном изумлении рот — их счастье. Наша привычка к покорности — их единственная опора. Репрессии — их главный аргумент. Это их разряд током и красная лампочка для нас, подневольных собачек Павлова…

5 166 6 85499 24.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…

5 240 6 45548 27.08
Блоги

Евгений Ямбург заслуженный учитель России

История в России стала лженаукой Утомленная Клио вновь с отчизной прощалась   Сегодня мы переживаем очень опасную ситуацию, когда хвостами сплелись бесы всех мастей: клерикализм (не путать с глубокой верой), фашизм и сталинизм. Это адское варево навязывается в блестящей упаковке с названием «духовность». Но к подлинной духовности она не имеет никакого отношения

5 59 6 15572 24.08
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Вундеркинды — диагноз системе образования Система образования не должна заниматься «засовыванием» несвоевременного количества информации и знаний в мозг, а должна развивать творческие способности и личность…

5 30 6 6349 25.08
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 404 6 88460 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Ядерную программу Ирана остановят США? О чем говорили в Вашингтоне Байден и Беннет? Ядерную программу Ирана остановят США? О чем говорили в Вашингтоне Байден и Беннет? К чему приведет твердое обещание президента США ни в коем случае не допустить появление у Ирана ядерного оружия?..

5 27 6 6281 30.08
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор новой интернет-монографии «Русская история; авторская концепция против официальной мифологии.»

КИЕВ, близкий и недостижимый Только что в Киеве закончился парад в честь 30-летия независимости. Впечатление огромное! Гордость, радость, но и слезы Зеленского, когда вспоминали погибших…

5 23 6 15604 24.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Немного деталей У нас был договор с ЕС, о котором знал РКН и знали все: это содержалось в нашей финансовой отчетности на сайте. Это договор, который в разные годы с ЕС заключали: Коммерсант, Российская газета, газета Известия, Газета.ру и др…

5 69 6 29263 24.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вопрос: как бы Вы назвали следующее развитие событий? Вы, конечно, воскликнете: это же попытка иностранного вмешательства в выборы! То есть ровно то, в чем Москву обвиняют вот уже который год без каких бы то ни было доказательств…

5 66 6 15672 25.08
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Штудируя Лаврова А нападки на личность Чикатило являются, стало быть, частью атаки на советское школьное образование…

5 114 6 27572 30.08

Популярное за неделю

Новости

Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану Она, в частности, призывает талибов не мешать выезду афганцев и иностранцев

5 0 6 2332
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2898642
Последний сезон игр Кремлевского престола не дал ожидаемых сборов. И Кремль насупился. И эта лапочка теперь хмурится и трясет всеми своими башнями, выясняет, кто может быть виноват…

5 38 6 89227 25.08
#слушать 53:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3513576
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ахмад Масуд-младший, лидер афганского сопротивления, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 24 6 10694 24.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кажется, Путин кое о чем забыл Из-за «заморозки» индексации государство отнимает у работающих пенсионеров почти по 4 тысячи в месяц…

5 124 6 185077 25.08
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 404 6 88460 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9242930
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5010976

Сегодня в эфире