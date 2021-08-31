Глава МИДа Сергей Лавров вступился за Сталина. Второй номер в списке кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму приравнял критику Сталина к нападкам на итоги Второй мировой войны.

Попытки изобразить Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде. Глава МИДА подчеркнул, что критика Сталина сваливают в одну кучу все, что он сделал в довоенное время, во время и после войны. По словам министра, нападки осуществляются извне, а их цель — переписать историю и политически ослабить Россию. В попытках исказить историю власти не раз обвиняли западные страны. В последние годы этой теме уделяется все больше внимания, принимаются законы, регулирующую эту сферу. Так, например, в июле президент подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Такие инициативы критикуют историки, указывая на то, что эти законы пресекают любую научную дискуссию.

Ранее президент Владимир Путин поспорил с тверским губернатором о причастности опричника Малюты Скуратова к гибели митрополита Филиппа в 16 веке. На эту часть стенограммы встречи обратили внимание СМИ.