Талибы объявили о независимости Афганистана после того, как американские военные покинули страну. Боевики празднуют победу, стреляя в воздух, сообщает Al Jazeera.

США завершили свое почти 20-летнее военное присутствие в Афганистане. Накануне последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула. По договоренности с талибами эвакуация должна была завершиться 31 августа. Американские войска вошли в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года. В апреле президент Джо Байден объявил о сворачивании операции, ставшей самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

Сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм сообщил о росте угрозы новых террористических атак:

«Парад ужасов вот-вот наступит. Мы оставляем позади тысячи афганских союзников, которые храбро сражались вместе с нами. Мы собираемся оставить позади сотни американских граждан. Шансы на новое 11 сентября невероятно высоки. Наши атаки беспилотников не приведут к разрушению ИГИЛ*. Их число удвоилось. Мы отвернулись от наших союзников, которые собираются помочь нам в будущем. Я ещё никогда так не беспокоился о нападении на нашу родину больше, чем сейчас. И мы не закончили эту войну»

Грэм добавил, что действия президента США Джо Байдена привели к противоположному эффекту, и теперь на протяжении следующих лет лидеры Белого дома будут решать «проблемы из-за катастрофы в Афганистане».

*ИГИЛ и «Талибан» – запрещённые в России террористические организации.