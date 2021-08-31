США завершили вывод своего контингента из Афганистана. Последний американский военно-транспортный самолет покинул аэропорт Кабула, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи. По его словам, это означает конец военного компонента эвакуации, а также конец почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года. Маккензи отметил, что дипломатическая миссия помощи гражданам США и афганцам, которые имеют право на выезд в США и хотят уехать, продолжается.

Главы МВД стран Евросоюза проведут сегодня встречу, посвящённую проблемам миграции из Афганистана.

Президент Италии Серджо Маттарелла считает, что беженцам необходимо помочь.

Маттарелла призвал к тому, чтобы общеевропейская политика в области миграции стала приоритетом, чтобы «избежать неконтролируемого феномена», который в ближайшие 25 или 30 лет затронет все страны, включая и Северную Европу.