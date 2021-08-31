Ураган Ида, который обрушился в воскресенье на американский штат Луизиана, оставил катастрофические последствия

Ураган Ида, который обрушился в воскресенье на американский штат Луизиана, оставил после себя катастрофические последствия. По меньшей мере два человека погибли, больше миллиона остались без электричества. Спасательная операция продолжается.

Ураган Ида ударил по Луизиане с силой шторма 4-й степени — в течение шести часов ветер со скоростью 230-ть километров в час сносил крыши домов, обрывал провода и даже изменил течение реки Миссисипи. В порте Фуршон, ключевом нефтяном порту Мексиканского залива, который первым принял на себя удар урагана, некоторые здания были разрушены целиком — на Фуршон приходится 18 процентов всех поставок нефти в США. Больше миллиона американцев остались без электричества — весь город Новый Орлеан и его окрестности, и почти сто тысяч человек в соседнем штате Миссисипи. Спасатели получали многочисленные сообщения о людях, которые забрались на чердаки и крыши, когда в их домах поднялась вода. В приходе Сен-Жан-Батист (так в Луизиане называются муниципалитеты) с населением около 45 тысяч жителей были спасены 800 человек. В приходе Асеншен вторую ночь подряд действует комендантский час. Спасательные операции в Луизиане продолжаются, а ослабшая до тропического шторма Ида угрожает новыми наводнениями теперь не только Югу США, но и штатам Теннесси и Огайо. В Алабаме выпущено предупреждение о торнадо.

Белый дом объявил накануне, что главы департамента нацбезопасности США и агентства по чрезвычайным ситуациям посетят сегодня Луизиану и Миссисипи для оценки ущерба.