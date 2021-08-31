Мосгоризбирком нашел в отчете кандидата от «ЕР», телеведущего Евгения Попова недостоверные сведения о доходах

Мосгоризбирком нашел в отчете кандидата от «Единой России», телеведущий Евгения Попова недостоверные сведения о доходах.

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов не задекларировал более 3 миллионов рублей, полученных от ВГТРК в прошлом году. Это показала проверка московского управления Федеральной налоговой службы – ее результаты представлены в сводной таблице Мосгоризбиркома. В отчете Попова указано, что он за 2020-й год заработал почти 11,5 миллионов рублей. Это сумма сформировалась из выплат от госканала «Россия 1», где он ведет программу «60 минут», Пенсионного фонда, Сбербанка, «Тинькофф Банка», ВТБ и автодилера «Рольф». О том, что ведущий скрыл часть дохода, в начале месяца писало издание The Insider, внесенное российскими властями в реестр СМИ-иноагентов. Оно уточняет, что за предоставление недостоверных данных никаких санкций не предусмотрено. Месяц назад соратники политика Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Попов и его супруга и соведущая Ольга Скабеева владеют в Москве недвижимостью общей стоимостью более 300 миллионов рублей. Сам телеведущий назвал расследование «туфтой». Он утверждает, что стоимость имущества завышена в несколько раз, а квартиры, о которых идет речь, взяты в ипотеку.

В праймериз «Единой России» в своем округе Попов занял первое место. На его кампанию партия выделила 40 миллионов рублей.