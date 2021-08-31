Войска США окончательно покинули Афганистан после почти 20-летнего пребывания в стране. Из Кабула вылетел последний самолет с американскими военнослужащими. Это подтвердил глава Центрального командования США Кеннет Маккензи. Как сообщалось накануне, американские силы эвакуировали из Афганистана более 122 тысяч человек, в том числе почти 5,5 тысяч граждан Соединенных Штатов. Ранее талибы предупредили, что не позволит западным странам продолжать эвакуацию из страны после 31 августа.

Последние 2 недели после того, как афганская столица без боя сдалась талибам, весь мир следил за поспешным вывозом беженцев и иностранцев через кабульский аэропорт, а также за взрывами и ракетными обстрелами воздушной гавани, ответственность за которые взяло на себя также запрещенное в России Исламское государство. Меж в тем в аэропорт из города экстренно переехали даже западные посольства – аэропорт остался последним свободным от талибов островком в стране. Неоднократно звучали призывы продлить срок операции – в том, что США и их союзники уложатся в срок, сомневались то в Париже, то в Берлине. Но президент Джо Байден, прислушавшись к рекомендациям Пентагона, твердо решил сроки не переносить. На 31-м августа как крайнем сроке категорически настаивали сами талибы, объявив, что если хоть один иностранный военный останется в аэропорту после этой даты, это будет раценено как, цитата, расширение оккупации. Но не уточняли, каким будет их ответ НАТО на такое «расширение».

Новая власть делала противоречивые заявления: на пресс-конференции 24-го августа официальный представитель талибов пригрозил запретить эвакуацию после 31-го, но позже движение несколько раз заверяло, что и после перехода аэропорта под их контроль «железный занавес» афганцам не грозит.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил о переговорах с движением «Талибан» насчет продолжения эвакуации. Содействие в диалоге оказывает Катар, отметил Макрон.

По словам Макрона, Катар в контексте своего общения с талибами имеет возможность организовать воздушный мост, открытый для некоторых авиалиний в условиях безопасности.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва продолжит налаживать отношения с талибами в Афганистане с учётом особенностей граждан страны.

Кабулов выразил надежду на цивилизованное поведение талибов, и что оружие, оставленное американскими военными, не будет использовано в возможной гражданской войне.