Общее собрание клубов премьер-лиги вынесет рекомендации по реформам в российском футболе. В числе главных — предложение Российского футбольного союза об отмене лимита на легионеров и возможное деление чемпионата России на два этапа. Общему собранию предшествовала встреча руководителей клубов РПЛ в формате видеоконференции, которая прошла 23 августа. Обсуждалось предложение РФС о переменах по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube («Хайперкьюб»).
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