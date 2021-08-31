Общее собрание клубов премьер-лиги вынесет рекомендации по реформам в российском футболе. В числе главных — предложение Российского футбольного союза об отмене лимита на легионеров и возможное деление чемпионата России на два этапа. Общему собранию предшествовала встреча руководителей клубов РПЛ в формате видеоконференции, которая прошла 23 августа. Обсуждалось предложение РФС о переменах по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube («Хайперкьюб»).