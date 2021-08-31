США оставили в Кабуле технику, необходимую для возобновления работы аэропорта. Это сделано, чтобы он смог быстро начать работу по приему гражданских самолетов. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи. Он объявил на брифинге, что Соединенные Штаты окончательно вывели свои войска из Афганистана и завершили операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, а также 20-летнюю военную миссию в этой стране.