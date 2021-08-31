Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон. Об этом он написал в своем Instagram, прикрепив фото, на котором он спускается по трапу под руку с супругой Еленой.

На завтра у Зеленского намечена встреча с американским коллегой Джо Байденом. Дата их переговоров дважды переносилась по просьбе американской стороны. Сначала с 30 на 31 августа. А затем на 1 сентября. Как сообщалось, в связи с окончанием эвакуации американских войск из Афганистана.