Роспотребнадзор не видит риска попадания неизвестной вирусной лихорадки из Индии в Россию. У стран нет общей границы, а мероприятия по санитарной охране на данный момент позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Ранее сообщалось о примерно 70 умерших от неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш, 40 из которых — дети. Главными причинами возникновения и распространения инфекции индийские врачи называют несоблюдение жителями норм санитарии и гигиены, а также переносчиков заболевания — москитов, размножающихся в заболоченных водоемах и реках.