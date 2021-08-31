Коммик Идрак Мирзализаде до того, как его пребывание в России сочли «нежелательным», шутил про Сечина и Володина

Коммик Идрак Мирзализаде до того, как его пребывание в России признали «нежелательным», шутил про главу «Роснефти» Игоря Сечина и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Сольный концерт с этими репризами был выложен на ютуб-канале Stand-Up Club #1, сейчас видео недоступно, пишет издание Znak.com.

Накануне МВД обнародовало решение о пожизненной нежелательности пребывания гражданина Белоруссии Мирзализаде. В качестве причины указано, что он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.