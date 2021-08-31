Россия планирует оставаться на МКС до 2028-2029 года. Параллельно в 2027 может начаться строительство на орбите новой национальной космической станции. Об этом рассказал РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. По его словам, новые модули можно будет запустить с помощью ракеты «Ангара», когда будет готова инфраструктура на космодроме Восточный.

Ранее сообщалось, что первый модуль новой российской орбитальной станции должен быть готов к запуску в 2025 году.