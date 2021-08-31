Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков попросил своих подписчиков больше «не давить на «Тануки» через «Яндекс». В противном случае, по его словам, ему пообещали «перебанить все каналы вместе с резервом», а на сторонников «рандомно инициировать дела о хулиганке». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, у него состоялся видео-разговор с одним известным человеком, фамилию которого он назвать не может, после чего, он был вынужден подписать акт капитуляции. С сегодняшнего дня Яндекс больше не является стороной конфликта, отметил Поздняков, добавив, что, если кто-то из его сторонников его ослушается, он не будет собирать им деньги на адвокатов.
Напомню, «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. В ответ представители сети попросили заблокировать Telegram-каналы Позднякова и его сторонников.
Основатель «Мужского государства» попросил своих подписчиков больше «не давить на «Тануки» через «Яндекс»
Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков попросил своих подписчиков больше «не давить на «Тануки» через «Яндекс». В противном случае, по его словам, ему пообещали «перебанить все каналы вместе с резервом», а на сторонников «рандомно инициировать дела о хулиганке». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, у него состоялся видео-разговор с одним известным человеком, фамилию которого он назвать не может, после чего, он был вынужден подписать акт капитуляции. С сегодняшнего дня Яндекс больше не является стороной конфликта, отметил Поздняков, добавив, что, если кто-то из его сторонников его ослушается, он не будет собирать им деньги на адвокатов.