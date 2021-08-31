Основатель «Мужского государства» попросил своих подписчиков больше «не давить на «Тануки» через «Яндекс»

Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков попросил своих подписчиков больше «не давить на «Тануки» через «Яндекс». В противном случае, по его словам, ему пообещали «перебанить все каналы вместе с резервом», а на сторонников «рандомно инициировать дела о хулиганке». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, у него состоялся видео-разговор с одним известным человеком, фамилию которого он назвать не может, после чего, он был вынужден подписать акт капитуляции. С сегодняшнего дня Яндекс больше не является стороной конфликта, отметил Поздняков, добавив, что, если кто-то из его сторонников его ослушается, он не будет собирать им деньги на адвокатов.

Напомню, «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. В ответ представители сети попросили заблокировать Telegram-каналы Позднякова и его сторонников.