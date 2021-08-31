Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану. Она, в частности, призывает талибов не мешать выезду афганцев и иностранцев, не использовать территорию страны для угроз или нападений на другие государства, для укрытия, либо обучения террористов. Кроме того, Совбез призвал все стороны работать с международными партнерами для принятия мер по укреплению безопасности и предотвращению новых жертв, защиты гражданского населения и приложить максимальные усилия для оперативного открытия аэропорта Кабула.

За резолюцию проголосовали 13 государств, Россия и Китай воздержались.

Как пояснил постпред России при ООН Василий Небензя, авторы документа не учли ряд озабоченностей Москвы — в частности, в документе не упоминается необходимость борьбы с «Исламским государством». Это, как и «Талибан», террористическая организация, запрещенная в России.