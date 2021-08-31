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04:04, 31 августа 2021

Талибы объявили о независимости Афганистана после того, как американские военные покинули страну

Талибы объявили о независимости Афганистана после того, как американские военные покинули страну. Боевики празднуют победу, стреляя в воздух, сообщает Al Jazeera.
США завершили свое почти 20-летнее военное присутствие в Афганистане. Накануне последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула. По договоренности с талибами эвакуация должна была завершиться 31 августа. Американские войска вошли в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года. В апреле президент Джо Байден объявил о сворачивании операции, ставшей самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.


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