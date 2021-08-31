Талибы объявили о независимости Афганистана после того, как американские военные покинули страну. Боевики празднуют победу, стреляя в воздух, сообщает Al Jazeera.

США завершили свое почти 20-летнее военное присутствие в Афганистане. Накануне последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула. По договоренности с талибами эвакуация должна была завершиться 31 августа. Американские войска вошли в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года. В апреле президент Джо Байден объявил о сворачивании операции, ставшей самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.