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03:12, 31 августа 2021

Автогигант Stellantis остановил работу двух заводов из-за нехватки компьютерных чипов

Концерн Stellantis, четвертый производитель автомобилей в мире, остановил работу двух заводов из-за нехватки компьютерных чипов — во французском Ренне и итальянской Атессе. Как пишет Рейтер, многие автопроизводители столкнулись с дефицитом, поскольку из-за пандемии вырос спрос на микросхемы в других отраслях экономики. Например, массовый переход на удаленную работу привел к резкому увеличению производства компьютеров. Кроме того, за последние два года по разным причинам останавливалось производство на крупнейших чиповых заводах.


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