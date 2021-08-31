В Эстонии на внеочередной сессии парламента состоится второй тур выборов президента. Решение об этом приняла Республиканская избирательная комиссия после прошедшего накануне первого тура, на котором единственный кандидат директор Национального музея Алар Карис не смог набрать необходимого числа голосов парламентариев. Если во втором туре президент избран не будет, в тот же день начнется третий раунд. Если и он окажется безрезультатным, выборы продолжатся в коллегии выборщиков, а в случае новой неудачи право выбора главы государства вновь переходит к парламенту.