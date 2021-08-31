Талибы призвали международное сообщество помочь Афганистану с экономикой, образованием и здравоохранением

Талибы, захватившие власть в Афганистане, призвали международное сообщество помочь в экономике, образовании и здравоохранении. Об этом сказал телеканалу Al-Jazeera представитель запрещенного в России террористического движения. Он добавил, что «Талибан» не имеет никаких проблем с афганским народом и «не позволит никому вновь разжечь войну» в стране.

Этой ночью Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль боевиков.