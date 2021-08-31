В Москве простятся с тремя членами экипажа, погибшими при крушении в Подмосковье самолета Ил-112В. Церемония состоится на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. Единственный летный образец нового транспортника разбился 17 августа в районе аэродрома Кубинка. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом «Армия-2021».
2021-08-31T03:06:14+03:00
2021-08-31T03:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 31 августа 2021
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