Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал по 10 тысяч рублей всем учителям города. Деньги получат перед выборами более 120 тысяч человек, которые работают в школах, детских садах, колледжах, дворцах творчества и детских лагерях, сообщается на сайте городской администрации. По словам градоначальника, с такой инициативой к нему обратились руководитель «Сириуса» Елена Шмелева и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Выплаты будут производиться в течение трех недель. Таким образом, крайним сроком станет 20 сентября.

С 17 по 19 сентября в России пройдет голосование на выборах в Госдуму. Шмелева входит в первую пятерку общефедерального списка «Единой России», Пиотровский возглавляет петербургский список партии.