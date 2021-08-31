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02:11, 31 августа 2021

McDonald's решил официально зарегистрировать в России свое обиходное название «Макдак»

McDonald's решил официально зарегистрировать в России свое обиходное название «Макдак». Американская корпорация подала заявку в Роспатент, сообщает РБК. Помимо этого, компания хочет зарегистрировать и иное написание — McDAK. В пресс-службе McDonald's пояснили, что это часть плана по защите бренда. Некоторые торговые точки в России используют похожие на символику McDonald's знаки на вывесках. Ранее сеть быстрого питания запатентовала в России такие торговые знаки как «БигМак», «МакФлурри» или «МакКафе».


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